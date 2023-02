Letta affida il Pd a Schlein, bolognesi ed ex sardine alla conquista del Nazareno

Elly Schlein ha da oggi in mano le chiavi del Pd. Il passaggio di consegne informale – attraverso una melagrana di ceramica rossa ricevuto dalle mani del segretario uscente Enrico Letta – è avvenuto oggi pomeriggio al Nazareno. Volti molto più sorridenti rispetto al celebre passaggio fomale di “campanella” tra lo stessa Letta e Matteo Renzi subito dopo l’altrettanto famoso #enricostaisereno. “Che il simbolo del #melograno porti fortuna e prosperità. Che abbiamo bisogno di entrambe. #PassaggioDiConsegne #PrimariePd “, è stato il tweet di Letta.

“Grazie ad Enrico Letta per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la collaborazione personale. Questo è un passaggio di consegne simbolic, attendiamo l’assemblea, che dovrebbe essere il 12 marzo. Sarà quello il momento in cui verrà votata la nuova segretaria del Partito democratico”, ha detto Schlei. “Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento. Già ci arrivano tanti messaggi, è una occasione straordinaria per aprire le porte affinché il popolo delle primarie sia coinvolto sulla scelta della nuova segretaria ma anche per entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica – ha aggiunto la neo segretaria del Pd, Elly Schlein – Un nuovo metodo, condiviso e plurale, è fondamentale. E’ il modo con cui ho intenzione di lavorare per la massima unità del partito, per tenere insieme la comunità democratica”.

Nel frattempo, con un ritardo impensabile ai tempi del Pci, la Commissione nazionale ha finalmente comunicato i dati definitivi sull’affluenza alle primarie del 26 febbraio e i risultati del voto. I votanti sono stati 1 milione 98.623: 587.010 (53,75%) i voti per la Schlein, 505.032 (46,25%) quelli per Bonaccini.

E in attesa dell’assemblea del 12 marzo, è già iniziato il totonomi per quanto riguarda il nuovo gruppo dirigente dem che dopo il successo delle primarie è pronto ad entrare nella stanza dei bottoni del Nazareno. Nel cosiddetto ‘team Elly’, a parte i dirigenti di peso che si sono schierati con la Schlein (dal ferrarese Dario Franceschini all’ex segretario dem Nicola Zingaretti e all’ex ministro Andrea Orlando) dovrebbero trovare spazio i big della mozione Schlein come il coordinatore Francesco Boccia e il portavoce Marco Furfaro, rispettivamente coordinatore e portavoce e gli ex Articolo 1. C’è poi il ‘dossier’ capigruppo, con Debora Serracchiani e Simona Malpezzi che dovrebbero essere sostituite.

In rampa di lancio la pattuglia dei bolognesi, a partire dal sindaco Matteo Lepore (Daniele Ara, Enrico Di Stasi e Andrea Colombo gli altri nomi che circolano), e quella delle ex “sardine”, ormai tutti dirigenti dem perché eletti in assemblea nazionale: Mattia Santori, Jasmine Cristallo, ma anche Mery De Martino, segretaria del circolo bolognese di Pratello.

