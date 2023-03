Per la Giornata mondiale della poesia, “Sogni di pietra” di Antonella Jacoli

Alla raccolta di poesie di Antonella Jacoli (Modena) è riservato il volume che il Club per l’Unesco di Modena edita ogni anno in occasione della Giornata mondiale della poesia. La silloge è dedicata al Sito Unesco di Modena, nel 50° della Convenzione istitutiva della Lista dei Patrimoni dell’Umanità e nel 25° dell’inserimento di Duomo, Ghirlandina e Piazza Grande di Modena in tale Lista.

Corredano le poesie le illustrazioni di Pia Wortham (Barcellona, Spagna) e immagini del Sito di Modena tratte da pubblicazioni monografiche e dalla Fototeca del Museo lapidario del Duomo. Il volume è realizzato a cura di Elisa Pellacani (alla quale si deve la prefazione con una sintesi delle motivazioni dell’iniziativa, la descrizione delle principali attività effettuate dal Club di Modena nel 2022 e cenni delle minacce alla pace mondiale che derivano da assenza di dialogo fra i popoli), mentre valutazioni sui caratteri della poesia e sul rapporto di quest’ultima con la scienza sono affidate alle postfazioni di Guido Conti e di Marco Ruini.

Sono inoltre presenti fotografie del Duomo di Modena di Laura Lecchi e di Giampiero Bartoli e immagini dei bassorilievi custoditi nel Museo lapidario del Duomo.

La silloge poetica “Sogni di pietra” di Antonella Jacoli è la terza raccolta monografica realizzata dal Club di Modena: le altre due sono state riservate a componimenti di Sergio Camellini e Emilio Rentocchini. Precedentemente il Club ha promosso la pubblicazione di dieci raccolte annuali, cui hanno partecipato venti autori di Modena e Reggio.

“Sogni di pietra” verrà presentata il 21 marzo 2023 (alle ore 21,00) nella Sala del Centro civico del Villaggio Giardino (Via Marie Curie, 22/B, Modena): in quell’occasione l’autrice dialogherà con Marco Ruini e Elisa Pellacani.

L’opera può essere richiesta nelle librerie o tramite i motori di ricerca del web, ma anche direttamente alla Casa editrice (che effettua la spedizione gratuita a domicilio).

Antonella Jacoli è nata a vive a Modena. Laureata in giurisprudenza, con studi successivi sulla storia moderna e sulla pittura americana, è docente di letteratura e storia. Dal 2005 si dedica alla scrittura realizzando poesie, racconti e brevi testi teatrali. Dopo essersi classificata finalista al Premio “Loria” nel 2006, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti, fra cui il premio alla carriera “Labore Civitas” e il concorso di poesia di San Pietro in Cariano nel 2020. Numerose sono le sue pubblicazioni e le presenze su riviste e in raccolte collettanee (fra cui quelle del Club per l’Unesco di Modena).