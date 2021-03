Pandemia, per l’Europa l’Emilia resta sempre in rosso scuro

Emilia Romagna dipinta di rosso scuro nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull’incidenza dei contagi da coronavirus nei Paesi dell’Unione Europea aggiornata a giovedì. Ma non è l’unica regione italiana: ci sono Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania, Puglia e la provincia autonoma di Trento. Tutte le altre regioni sulla mappa sono colorate in rosso e soltanto la Sardegna è arancione, con un’incidenza minore di contagi da Covid-19.

La mappa viene aggiornata dall’Ecdc ogni giovedì. I colori delle zone a rischio covid simulano l’applicazione della raccomandazione sulle restrizioni di viaggio interne all’Ue.

Con il colore rosso scuro vengono indicati i territori in cui il tasso di notifica di nuovi casi negli ultimi 14 giorni è superiore a 500 persone ogni 100mila abitanti.