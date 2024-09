Neonati sepolti nel giardino di Vignale, le parole di Chiara: “Ho fatto tutto da sola”

La studentessa universitaria di giurisprudenza, la 22enne Chiara Petrolini faceva anche la baby-sitter a Vignale Traversetolo, nel Parmense.

Nel giardino degli orrori di un villino familiare di via Baietta ha lasciato morire il neonato che aveva partorito, poi l’avrebbe chiuso in un sacchetto prima di seppellirlo proprio vicino all’altro bambino che era nato l’anno prima.

Per il secondo corpo si attende l’esame del Dna per stabilire con certezza chi fossero i genitori. Il giorno dopo è partita con la famiglia per New York. Questa la tesi accusatoria della sostituta procuratrice di Parma Francesca Arienti, che indaga per duplice omicidio e occultamento di cadavere. La giovane donna avrebbe detto: “Ho fatto tutto da sola, ho dato al mondo il bambino senza l’aiuto di nessuno”. E poi: “Era nato morto, non ho ucciso nessuno”. Per la 22enne qualche tempo fa il gip aveva negato l’arresto.

La nonna del bambino trovato morto, la madre del fidanzato della 22enne, aveva scritto in un post: “Pagherai”, e ancora: “Non può aver fatto tutto da sola”.

La seconda sepoltura nel giradino di Vignale risale al 7 agosto scorso, mentre la sera di giovedì 8 agosto Chiara Petrolini era con i suoi amici a un aperitivo. I carabinieri si sono presentati nella società agricola Oinoe per prendere i filmati delle telecamere. L’autopsia non ha rilevato segni di violenza sul corpo del ragazzino. Che era arrivato alla quarantesima settimana di gestazione. E il 7 agosto è rimasto vivo per poche ore. Lei ha insistito sul fatto che fosse nato morto. Per allontanare l’accusa più grave: quella di infanticidio volontario. I carabinieri hanno cercato nel giardino alcuni frammenti ossei che mancavano allo scheletro del secondo bambino. Lei intanto si è trasferita con i genitori in un’altra casa.

Il Corriere della Sera parla con Enrico Castellani, piccolo imprenditore veronese stabilitosi a Traversetolo. Ha tre figli. Chiara Petrolini è stata la baby-sitter dei bambini. “Era bravissima. I miei figli l’adoravano. Li seguiva, li portava a scuola, con loro si è comportata benissimo”.