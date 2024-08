Il gruppo Iren ancora una volta top sponsor della Pallacanestro Reggiana

Gruppo Iren, la multiutility leader nel Nord Ovest, a fianco di Pallacanestro Reggiana già dal 2019, ha confermato il suo supporto al Club biancorosso e sarà Top Sponsor anche nella stagione sportiva 2024/2025, comparendo con il suo logo sul retro della divisa biancorossa (nella foto Claudio Coldebella, general manager Pallacanestro Reggiana e Moris Ferretti, vicepresidente Iren).

Da sempre Iren supporta le attività culturali, sociali e sportive dei territori in cui è presente. La partnership con Pallacanestro Reggiana avrà, inoltre, un importante risvolto all’insegna della sostenibilità ambientale: anche nella prossima stagione proseguirà il progetto “Io Tifo Pulito”, nato dalla collaborazione tra EduIren, settore educational del Gruppo, e “Scuola di Tifo” che aiuterà a diffondere presso gli studenti delle scuole della provincia di Reggio Emilia i valori dello sport, coniugandoli con quelli dell’ambiente, dell’ecosostenibilità e della raccolta differenziata.

Iren è attiva nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica per teleriscaldamento, dell’efficienza energetica e della gestione dei servizi idrici integrati, ambientali e tecnologici.

Grazie ad un elevato know how tecnologico, a una visione di lungo termine e a una significativa capacità di investimento, Iren è partner di riferimento per le comunità e le pubbliche amministrazioni nei progetti di sviluppo e valorizzazione dei territori, proiettandoli in un percorso di crescita sostenibile.

Gruppo radicato nei territori del Nord-Ovest tra Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, ma proiettato in un bacino multiregionale più ampio, Iren eroga i propri servizi grazie a 11.000 dipendenti e con un portafoglio di circa 2,5 milioni di clienti nel settore energetico, circa 2,9 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico integrato e oltre 3,8 milioni di abitanti nel ciclo ambientale.