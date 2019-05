Il Giro d’Italia per 2 giorni in Emilia

Sospensione della circolazione stradale nel percorso interessato dal giro, oggi martedì 21 maggio.. A partire dalle 14.00 circa, e fino all’arrivo della decima tappa del giro da Ravenna a Modena (previsto tra le 17.00 e le 17.30), la SP 9 Panaria Bassa, Via Nonantolana, Via Ciro Menotti, Largo Garibaldi, Via Emilia Centro, Largo Aldo Moro, Via Emilia Ovest (fino all’incrocio con Viale Autodromo) saranno chiuse al traffico in entrambe le direzioni per il passaggio dei ciclisti e della carovana pubblicitaria del Giro d’Italia.

Modifiche alla viabilità e sosta da domenica 19 a martedì 21 maggio.

Via Emilia Ovest – ambo i lati da viale Italia a viale Autodromo, compresa tutta l’area adibita a parcheggio antistante il parco Ferrari, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 13.00 del 19.05.2019 alle ore 24.00 del 21.05.2019.

Via Emilia Ovest – ambo i lati da viale Italia a viale Autodromo, compresa tutta l’area adibita aparcheggio antistante il parco Ferrari, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE eccetto veicoli di soccorso, di polizia, organizzazione Giro d’Italia, residenti, diretti alle attività autorimesse , operazioni carico – scarico merci dalle ore 20.00 del 19.05.2019 alle ore 24.00 del 21.05.2019.

Via Marianini – Istituzione di doppio senso di circolazione stradale edi senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli condirezione via galaverna con chiusura al traffico accesso da viaemilia ovest eccetto veicoli di soccorso dalle ore 20.00 del 19.05.2019 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Via Ruffini – chiusura al traffico accesso ed uscita da via Emilia Ovest eccetto veicoli di soccorso dalle ore 20.00 del 19.05.2019 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Via Del Murazzo – chiusura al traffico accesso ed uscita da via Emilia Ovest eccetto veicoli di soccorso dalle ore 20.00 del 19.05.2019 alle ore 18.00 del 21.05.2019

Modifiche alla viabilità e sosta da lunedì 20 a martedì 21 maggio 2019

Viale Autodromo – area adibita a parcheggio sita sul lato est della carreggiata stradale dal civico 55 al civico 35, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 09.00 del 20.05.2019 alle ore 24.00 del 21.05.2019.

Via Ruffini – da fronte civico 1 a fronte civico 5 DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 12.00 del 20.05.2019 alle ore 24.00 del 21.05.2019.

Modifiche alla viabilità e sosta martedì 21 maggio

Via Nonantolana – ambo i lati da via Mar Adriatico a via Menotti, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Via Menotti – ambo i lati da via Nonantolana a Largo Garibaldi, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Largo Porta S. Agostino – n. 4 spazi adibiti alla sosta di persone disabili e posti sulla carreggiata nell’area antistante la Chiesa di S. Agostino, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Viale Vittorio Veneto – dal civico 5 al civico 3 collocazione di n. 4 spazi di sosta riservati alle persone disabili, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli al servizio persone disabili munite del prescritto contrassegno dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Piazzale Molza – tutta l’area adibita a parcheggio, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d’Italia” dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Via Molza – su entrambe le corsie di marcia con opposte direzioni, ordinariamente destinate alla circolazione di bus e taxi, in quanto corsie preferenziali: viene consentito il transito veicolare dalle ore 7.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Via Emilia Ovest – ambo i lati da Largo Moro a viale Italia, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 05.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Viale Italia – SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE eccetto veicoli di soccorso, di polizia ed organizzazione Giro d’Italia dalle ore 05.00 alle ore 24.00 del 21.05.2019.

Via Piazza – ambo i lati sede stradale, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione e SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE eccetto veicoli di soccorso, di polizia ed organizzazione Giro d’Italia dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 21.05.2019.

Via Osoppo – istituzione di doppio senso di circolazione stradale e disenso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli condirezione viale storchi chiusura al traffico accesso ed uscita da via emilia ovest eccetto veicoli di soccorso dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019.

Via Nonantolana – Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 21.05.2019 chiusura dei rami di svincolo che dalla Tangenziale Carducci e dalla Tangenziale Pasternak si immettono su via Nonantolana.

Le limitazioni del traffico nel Bolognese. Tutte le limitazioni alla circolazione e alla sosta sono riportate nell’ordinanza comunale

Martedì 21 maggio il Giro d’Italia torna sul nostro territorio durante la decima tappa Ravenna-Modena.

Il passaggio della carovana è previsto tra le ore 14.53 circa e le 16.13 circa e toccherà i territori di Imola (Sesto imolese), Medicina, Budrio, Granarolo, Castel Maggiore, Argelato (Funo), Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore con interruzioni alla circolazione da due ore prima del passaggio della corsa e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” sulle seguenti strade provinciali:

– la SP253 “San Vitale” dal confine con la provincia di Ravenna (SP253 km 39+150) fino all’intersezione con la SP3 “Trasversale di Pianura” ad est di Medicina (SP253 km 27+050),

– la SP3 “Trasversale di Pianura” dall’intersezione con la SP 253 “San Vitale” ad est di Medicina (SP3 km 20+921) fino all’intersezione con la SS64 Porrettana in località Lovoleto (SP3 km 19+000),

– la SP46 “Castel Maggiore – Granarolo” dall’intersezione con la SS64 Porrettana (SP46 km 3+146) fino all’intersezione con la SP45 “Saliceto” (SP46 km 14+420),

– la SP3 “Trasversale di Pianura” dall’intersezione con la SP4 “Galliera” (SP3 km 14+500 circa) fino a San Giovanni in Persiceto (SP3 km 0+770),

– la SP568 “Di Crevalcore” da San Giovanni in Persiceto (SP568 km 22+184) fino a Crevalcore (SP568 km 16+334).

La decima tappa del giro sarà preceduta in mattinata dalla tappa Lugo-Modena del 1° giro E della Cicloturistica per Amatori. I ciclisti entreranno nel nel territorio della città metropolitana attraverso la SP253 “San Vitale” alle ore 10:02 circa, proseguendo sulla SP3 “Trasversale di Pianura” e percorrendo poi la SP568 “Di Crevalcore” fino al confine con la Provincia di Modena (ore 11:49 circa l’uscita dal nostro territorio). Il passaggio intermedio su Castel Maggiore dovrebbe avvenire intorno alle ore 11:03 circa.

Anche questo attraversamento comporterà alcune limitazioni di circa 20 minuti e modifiche alla circolazione durante il passaggio dei ciclisti.

Il passaggio da Reggio Emilia mercoledì 22 maggio. Per consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti e della carovana, a partire dalle ore 10.30 di mercoledì 22 maggio e fino a transito avvenuto (indicativamente verso le ore 13), saranno chiusi al traffico le vie Bertocchi, Beethoven, Mozart, del Chionso, viale Regina Margherita, Makallè, viale Isonzo, via Emilia all’Angelo, fratelli Cervi, Vico, Bruno e Newton. Sarà inoltre precluso al traffico l’accesso in entrata e in uscita a tutte le laterali delle strade interessate dalla chiusura. Saranno quindi istituiti doppi sensi di circolazione su tutte le strade a senso unico chiuse adiacenti al percorso di gara.

Per consentire il deflusso del traffico cittadino saranno mantenuti 4 varchi di attraversamento del percorso, presidiati dalla Polizia locale, che saranno aperti al transito “a singhiozzo”, compatibilmente con il passaggio della carovana. Si tratta delle intersezioni con via Adua-via Cisalpina; via Ferrari-via Dalmazia; via Chopin-via Hiroshima; via Cafiero-via Camurri.

La riapertura delle strade interessate dal passaggio del Giro avverrà gradualmente, con il deflusso degli ultimi ciclisti, e sarà intorno alle ore 13.

Le deviazioni al traffico consigliate saranno indicate in loco. A tal fine saranno momentaneamente disattivati i varchi ZTL posti sulle vie Nobili, Roma e viale Allegri.

Gli spostamenti nord-sud ed est-ovest saranno garantiti lungo la grande viabilità composta dagli assi di attraversamento e dalle tangenziali. Per chi si muove in direzione Parma dalla tangenziale nord è consigliato seguire le indicazioni per Castelnovo Sotto.

Il trasporto pubblico locale attivo nelle zone interessate dalla chiusura al traffico, sarà sospeso dalle ore 10.30 e fino alla riapertura delle strade.

In tutte le strade interessate dal passaggio della corsa, dalle ore 1 di mercoledì 22 maggio scatterà il divieto di sosta con rimozione.

Nella mattinata di mercoledì 22 il Comando della Polizia locale sarà chiuso al pubblico. Al pomeriggio sarà aperto solo il front office informativo.