Il 22 settembre sciopero generale nazionale per Gaza: possibili disagi anche nella sanità

Le associazioni sindacali Sgb, Cub, Usb, Adl Varese, aderenti Usi-Cit, Cobas Poste, Cub Poste, Slg-Cub Poste, Usb Pi, Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl Lazio e Fisi hanno proclamato per lunedì 22 settembre uno sciopero generale nazionale, valido per l’intera giornata lavorativa, di solidarietà con la popolazione palestinese e per protestare contro i massacri ingiustificati che si stanno registrando da tempo nella striscia di Gaza a opera dell’esercito israeliano.

L’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, ha preannunciato l’azienda Usl Irccs di Reggio mettendo in allerta la cittadinanza, potrebbe comportare disagi per la sanità reggiana, pregiudicando la regolarità del servizio sanitario locale con un impatto variabile a seconda dei livelli di adesione alla mobilitazione.