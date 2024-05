Elezioni 24. Cartelloni imbrattati dai no vax con la scritta “Bonaccini nazista”, lui: vergognatevi

Negli spazi elettorali del modenese, ignoti – probabilmente appartenenti ai movimenti no vax – hanno imbrattato i manifesti con la scritta “Bonaccini nazista”. Il governatore dell’Emilia-Romagna, presidente del Pd e capolista alle europee di giugno ha commentato sui social: “Non sapete di scienza e di vaccini, ma nemmeno di storia. La mia, quella di tanti della nostra terra: quella di chi, i fascisti e i nazisti, li ha combattuti e sconfitti, a prezzi peraltro indicibili. Se avete un minimo di dignità vergognatevi. In ogni caso non crediate di intimidirmi e intimidirci”.

Scritta “Bonaccini nazista”. Malavasi, vicina a Stefano, nostra terra orgogliosamente antifascista. “Sono vicina a Stefano Bonaccini a cui esprimo tutta la mia solidarietà per le parole indegne scritte contro di lui su alcuni manifesti affissione elettorali a Modena. La nostra è una terra che è stata protagonista della Resistenza e della lotta al nazifascimo. Molte nostre città hanno avuto un ruolo determinante nella lotta di Liberazione e noi siamo figli di quella storia, di quello straordinario impegno e del coraggio della nostra gente. Siamo orgogliosamente antifascisti. Scrivere “Bonaccini Nazista” significa non conoscere la sua e la nostra storia e mancare di rispetto agli uomini e le donne che hanno perso la vita per dare a tutti noi la libertà di parlare. Libertà che oggi consente ad alcuni personaggi di scrivere queste parole vergognose, intimidatorie, offensive e minacciose. Conosco bene Stefano e so che non si farà intimidire, come tutta la nostra comunità”. Lo scrive Ilenia Malavasi, deputata reggiana del Pd.

Venturelli e Solomita (Pd Modena): li denunceremo. Appena passata la notte a fare “attacchinaggio” abbiamo trovato i nostri manifesti elettorali imbrattati, con offese al Presidente Bonaccini. A questo si aggiunge che da giorni vengono rimossi e strappati i manifesti del nostro candidato a Sindaco Massimo Mezzetti. Un’azione che non ci intimorisce, anzi, ci motiva ancora di più. Denunceremo quanto accaduto.

Di nuovo la comunità del PD modenese è offesa e minacciata da gruppi di No-vax che, come sempre accade, affidano al web e all’anonimato immagini e affermazioni violente e offensive che non tolleriamo. È un fatto inqualificabile e di estrema gravità e per questo chiediamo a tutti i candidati a sindaco di denunciare l’accaduto e prenderne le distanze. Ci sono candidati a Sindaco che stanno basando la loro proposta elettorale sulla campagna contro i vaccini e a questi in particolare chiediamo una vera presa di distanze.

Con tanta più rabbia e codardia loro li strapperanno, con tanto più entusiasmo e determinazione noi li riattaccheremo di nuovo. Più verremo colpiti con questi attacchi squallidi, più voleremo alti, sopra il fango di chi vuole danneggiare la nostra bellissima campagna Il tutto mettendo sempre, al primo posto, con passione, la forza delle idee. Insieme, supereremo queste sfide e dimostreremo che la nostra visione e i nostri valori sono più forti di qualsiasi atto vandalico.