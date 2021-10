Comunali. Seconda giornata di voto, i seggi sono aperti sino alle 15

Seconda giornata di voto per le elezioni amministrative anche in Emilia-Romagna, dove gli elettori si esprimono per rinnovare le cariche di sindaco e consiglio comunale in 48 Comuni, fra i quali i capoluoghi di provincia Bologna, Rimini e Ravenna. Alle urne sono chiamati complessivamente circa 865mila elettori, suddivisi in 1.157 sezioni elettorali.

Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle ore 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede.

Si dovranno rispettare alcune misure anti-Covid: si vota con mascherine obbligatorie, gel disinfettante, locali e materiali sanificati. Gli accessi saranno contingentati. Assicurato il voto a chi sia in quarantena o in isolamento per Covid-19.

Resta bassa l’affluenza alle urne a Bologna, come pure nel resto dell’Emilia-Romagna. Alle 19 a Bologna ha votato il 29,25%, in calo del 17,12% del rispetto alle precedenti elezioni del 2016 quando però si votava in un’unica giornata.

Ecco dove si vota in Emilia-Romagna

Si voterà in tre capoluoghi di provincia quali Bologna, Ravenna e Rimini, nonché in altri 6 comuni con popolazione legale superiore ai 15mila abitanti, con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Quindi eventuale turno elettorale supplementare di ballottaggio, domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 (con gli stessi orari previsti per il primo turno), per Bologna, Ravenna e Rimini, San Giovanni in Persiceto (Bo), Cento (Fe), Cesenatico (Fc), Pavullo nel Frignano e Finale Emilia (Mo), Cattolica (Rn).

Solo a Bologna si vota anche per il rinnovo dei sei Consigli di Quartiere: la scheda che verrà consegnata all’elettore è di color rosa.

Gli altri 39 comuni al voto sono: in provincia di Bologna (6 comuni complessivi) Alto Reno Terme, Gaggio Montano, Monghidoro e Castel del Rio; in provincia di Ferrara (5 comuni), Codigoro, Portomaggiore, Vigarano Mainarda e Goro; in provincia di Forlì-Cesena (4 comuni), Bertinoro, Gatteo e Sogliano sul Rubicone; in provincia di Modena (6 comuni), Zocca, Sestola, Palagano e Montefiorino; in provincia di Parma (8 comuni), Traversetolo, Felino, Borgo val di taro, Busseto, Fontanellato, San Secondo Parmense, Sala Baganza e Neviano degli Arduini; in provincia di Piacenza (8 comuni), Fiorenzuola D’Arda, Rottofreno, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Cortemaggiore, Gropparello, Agazzano e Gazzola; in provincia di Reggio Emilia (4 comuni), Castellarano, San Martino in Rio, Casina e Ventasso; in provincia di Rimini (6 comuni), Novafeltria, Montescudo-Montecolombo, Pennabilli e Sassofeltrio, comune che, passato recentemente dalle Marche al territorio regionale emiliano-romagnolo, vota per la prima volta tra le municipalità dell’Emilia-Romagna.