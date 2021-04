Come cambiano i colori delle regioni, anche l’Emilia verso l’arancione

Sarebbero Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, regioni, tra le nove ancora in rosso, che si avviano a passare in fascia arancione la prossima settimana. Già si attende un possibile allentamento delle restrizioni da parte del governo il 20 di aprile, ma se la situazione legata al Covid migliorerà, il monitoraggio di venerdì consentirà alle regioni con meno di 250 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti di passare il 13 aprile in zona arancione: negozi aperti, compresi parrucchieri e centri estetici e possibilità di circolare nel Comune di residenza senza autocertificazione.

Le prospettive sembrano positive per l’Emilia Romagna visto che i positivi sono in flessione. Il dato va consolidato nei prossimi giorni per verificare non vi siano inversioni di tendenza. Resta preoccupante la situazione delle terapie intensive con i posti letto occupati al 48 per cento.