Clima. Greta Thunberg: avete rubato i miei sogni, come osate?

Un discorso duro che ha fatto il giro del mondo e che molto probabilmente oscurerà ogni altro discorso fatto nel summit sul clima presso l’Assemblea generale dell’Onu.

Greta Thunberg ha confermato il suo ruolo come immagine di una rivolta globale contro le classi dirigenti tiepide nell’affrontare la questione del cambiamento climatico, chiedendo loro più volte “come osate?”



La sedicenne ha iniziato il suo breve intervento ricordando la sua condizione di giovane, minorenne, che dovrebbe ora stare a scuola, non a un summit mondiale sul clima: “Questo è tutto sbagliato, io non dovrei stare qui, io dovrei stare a scuola, dall’altro lato dell’oceano”. Poi è partita una dura requisitoria: “Voi tutti venite da noi giovani per la speranza. Come osate? Voi avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre vuote parole. Eppure io sono una delle fortunate. La gente soffre. La gente muore ed ecosistemi morenti stanno crollando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa e quello di cui voi potete parlare sono soldi e favole su un’eterna crescita economica. Come osate? Da oltre 30 anni la scienza è chiara, cristallina: come osate continuare a guardare da un’altra parte?” Thunberg ha poi fornito dati sostenendo che l’andamento del riscaldamento globale e il proseguimento nella via dell’inazione è “inaccettabile” per la sua generazione. “Come osate pensare che questo possa essere risolto solo proseguendo come sempre e con qualche soluzione tecnica?”

In conclusione, la giovane attivista ha lanciato un’accusa molto pesante: “Voi ci state tradendo. Ma i giovani hanno cominciato a capire il vostro tradimento. Gli occhi di tutte le future generazioni sono su di voi e, se sceglierete di tradirci, vi dico che non vi perdoneremo mai”.