Banche. Rimborsi ai truffati: sale la tensione, Di Maio pronto a dare il benservito a Tria

Dal Qatar il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare dell’intesa sul dl crescita con la norma per i truffati delle banche. “Non c’erano alternative visto che lavoriamo per l’interesse del Paese”, ha detto conversando con i giornalisti a Doha, in merito alla norma sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Mef: le norme sui rimborsi ai truffati delle banche oggi in Consiglio dei ministri Fonti del ministero dell’Economia ieri hanno comunicato che “i testi per rendere operativo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) sono alla Presidenza del Consiglio per approvazione nell’ambito del decreto sulle misure di rilancio della crescita economica, che sarà oggetto della riunione del Consiglio dei ministri in programma” per oggi pomeriggio.

Il decreto attuativo è atteso per regolare le modalità dei rimborsi in favore dei risparmiatori coinvolti nelle crisi di di Banca Etruria, Banca Marche, Carchieti, CariFerrara e le Popolari venete. Il Fondo di ristoro per i risparmiatori da 1,5 miliardi in tre anni è stato varato con la legge di bilancio e prevede che i ristori non siano decisi dall’Arbitro per le controversie della Consob ma da una commissione di esperti nominata dal ministero dell’Economia.

Tensioni su Tria. “Se ognuno fa il suo dovere non deve temere niente”, taglia corto, seccato, Matteo Salvini, che pure ha difeso Tria. La situazione, che dal Colle osservano con preoccupazione, è incandescente. Dal Qatar Conte ha continui contatti con Roma, prova a placare gli animi.

Ma il capo politico dei 5 Stelle scalpita e vuole dimostrare al suo elettorato e ai gruppi parlamentari che sa tenere testa al vicepremier leghista. Infastidito dal prendere tempo del Tesoro Di Maio ha affrontato Tria: “Ora basta, così ci fai perdere le Europee”.

Dallo staff di Di Maio fanno sapere che, in vista del Cdm, la situazione si sta calmando. Ma le cronache a valle del preconsiglio che si tiene nel pomeriggio a Palazzo Chigi raccontano tutt’altra storia. Diverse fonti, prima della riunione, riferiscono di un’intesa raggiunta sui rimborsi per i risparmiatori truffati: verrà inserita una norma nel decreto crescita, cui seguirà a stretto giro un decreto attuativo del ministero dell’Economia, con un meccanismo per dare uno ‘scudo’ ai funzionari del Mef rispetto al rischio di ricorsi alla Corte dei conti per danno erariale. Tutto risolto? No, perché in serata il ministro M5s Riccardo Fraccaro afferma che “in Cdm non ci saranno nuove norme”. E fonti pentastellate spiegano di essere in disaccordo con i testi che via XX Settembre dice di aver inviato martedì sera a Palazzo Chigi, perché restringerebbero – per andare incontro alle obiezioni Ue – le maglie definite con la manovra. C’è “l’automatico e immediato ristoro di chi ha investito fino a 100mila euro”, rivendica la Lega. Il M5s non si dichiara ancora soddisfatto. Entrambi i partiti spingono per fare al più presto. A Conte, che torna a Roma solo a poche ore dal Cdm, il compito di sbrogliare la matassa.