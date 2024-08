Cinema sotto le stelle, il regista Amelio all’Arena Stalloni di Reggio

Arriva Gianni Amelio al Cinema sotto le stelle dell’Arena Stalloni di via Samarotto. Il grande regista, Leone d’Oro per Così ridevano (1998) e Leone d’Argento per Lamerica (1994), il prossimo martedì 3 settembre (ore 21,30), accompagnato dall’attore protagonista Alessandro Borghi (Le 8 montagne, Delta, Il prigioniero) presenterà in anteprima Campo di battaglia, il suo nuovo film che sarà in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2024. Le prevendite sono già attive sul sito 2tickets.it.

Sul finire della Prima guerra mondiale. Due ufficiali medici, amici d’infanzia lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi.

Molti di loro però si sono procurati da soli le ferite, sono dei simulatori, che farebbero di tutto per non tornare a combattere. Stefano (Gabriel Montesi), di famiglia altoborghese, con un padre che sogna per lui un avvenire in politica, è ossessionato da questi autolesionisti e, oltre che il medico, fa a suo modo lo sbirro. Giulio (Alessandro Borghi), apparentemente più comprensivo e tollerante, non si trova a proprio agio alla vista del sangue, è più portato verso la ricerca, avrebbe voluto diventare un biologo. Anna (Federica Rosellini), amica di entrambi dai tempi dell’università, sconta il fatto di essere donna. A quei tempi, senza una famiglia influente alle spalle, era difficile arrivare a una laurea in medicina. Ma lei affronta con grinta un lavoro duro e volontario alla Croce Rossa. Qualcosa di strano accade intanto tra i malati: molti si aggravano misteriosamente. Forse c’è qualcuno che provoca di proposito delle complicazioni alle loro ferite, perché i soldati vengano mandati a casa, anche storpi, anche mutilati, purché non tornino in battaglia.

C’è dunque un sabotatore dentro l’ospedale, di cui Anna è la prima a sospettare.

Ma sul fronte di guerra, proprio verso la fine del conflitto, si diffonde una specie di infezione che colpisce più delle armi nemiche. E presto contagia anche la popolazione civile.