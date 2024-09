Piante e Animali perduti nel week a Guastalla

Ormai ci siamo. Manca solo una settimana dalla manifestazione più attesa dell’autunno: “Piante e Animali perduti” torna a Guastalla (Re) sabato 28 e domenica 29 settembre. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi, con il patrocinio del Comune di Guastalla, è una delle mostre mercato di maggior richiamo nel panorama delle manifestazioni italiane dedicate alla natura e alla campagna. Giunta alla XXVII edizione, anche quest’anno non mancherà di stupire ed emozionare quanti sceglieranno di arrivare nella bella cittadina gonzaghesca sulle rive del Po, a pochi chilometri da Mantova, Parma e Reggio Emilia.

La kermesse ospiterà circa 500 espositori, tra vivaisti, artigiani, specialisti dell’enogastronomia ed esperti del settore agricolo provenienti da tutta Italia, per trasmettere la passione per l’ambiente e l’agricoltura e promuovere la difesa del territorio, della biodiversità e delle tradizioni. Per due giorni, le vie e le piazze della città si trasformeranno in un immenso campionario di biodiversità con antiche e spesso dimenticate varietà di piante da frutto e ornamentali, ortaggi, sementi e antiche razze di animali domestici e da allevamento. Corso Garibaldi diventerà un giardino dai mille colori e profumi, via Gonzaga una galleria di prodotti eno-gastronomici di eccellenza, il pratone di Palazzo Ducale una vivace fattoria con tanti animali, piazza della Repubblica un parco giochi per bambini (e adulti) in cui si rivivranno i passatempi all’aria aperta del passato. Bellissime le mostre pomologiche allestite da istituti agrari e associazioni che studiano e ripropongono dal passato numerose varietà di mele, pere, uva, fichi e altri frutti. Accanto a questi ricercatori, piccoli ma specializzati vivaisti offriranno una ricca selezione di fiori antichi che, con i loro colori, le forme e il portamento, catturano l’attenzione dei visitatori, rapiti dalla bellezza e dall’inconfondibile fragranza. Diverse le razze di animali da compagnia, da cortile e da allevamento in mostra: galli, galline, pennuti, vacche e bovini, asini e maiali vivacizzeranno, con i loro movimenti e i suoni inusuali, il pratone di Palazzo Ducale e il centro storico di Guastalla. “Piante e Animali perduti” è anche una celebrazione degli antichi sapori e dei saperi artigianali ed è arricchita ogni anno da incontri culturali, convegni e dibattiti su temi di grande attualità con i maggiori esperti italiani del settore. Infine, come vuole la tradizione, la kermesse è anche una grande festa per i bambini che, attraverso il gioco e il divertimento, si avvicinano al mondo della natura e della campagna.

La manifestazione è anticipata, venerdì 27 settembre, da un confronto ludico gastronomico tra il comune di Gabicce Mare con la sua cucina di mare e il Comune di Guastalla con la cucina di fiume: presso l’Osteria del Principe andrà in scena alle 21 “Cosa bolle in pentola?”.

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

OSTERIA DEL PRINCIPE

Cosa bolle in pentola? – ore 21.00

Confronto ludico gastronomico tra Comuni: cucina di mare di Gabicce Mare e cucina di fiume di Guastalla

SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE

VIA CAVOUR

Cottura del pane – tutto il giorno

Dimostrazioni a cura di Rotary Club Gonzaga-Suzzara

CHIOSTRO DELLE AGOSTINIANE

Artigianato di qualità – tutto il giorno

Artigiani, creativi e hobbisti di qualità a cura di AMA Eventi Creativi

EX CHIESA DI S. FRANCESCO

Intrecci sul Po: raduno dei cestai – tutto il giorno

Laboratori, dimostrazioni di intreccio ed esposizione con l’utilizzo di “piante perdute” a cura di Gruppo Cestaie e Cestai Italiani

VIA GONZAGA – Compagnia del Nocino

Degustazioni guidate di nocino tradizionale – tutto il giorno

Compagnia del Nocino di Fabbrico

VIA PASSERINI

Antichi mestieri – tutto il giorno

Esposizione e dimostrazione di antiche tecniche artigianali

Dal bozzetto alla creazione di un’opera in legno – tutto il giorno

Esposizione fissa del processo creativo di una scultura lignea

a cura di Moris Zanichelli “Animaya”

Incidi il tuo nome nel legno – tutto il giorno

Laboratorio esperienziale di falegnameria per principianti

a cura di Moris Zanichelli “Animaya”

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Mai dire mais! – tutto il giorno

L’aia in piazza: cottura e frittura della polenta, sgranatura del mais, laboratori per bambini a cura dell’Azienda Agricola Bio Fan di Gualtieri

Giochi antichi – tutto il giorno

Attività ludiche per bambini con materiali antichi e naturali a cura del Comitato Genitori dell’IC Gonzaga

Asino Bello – tutto il giorno

Passeggiate a dorso d’asino, accudimento, nutrimento, con Marino Alessandri e Massimo Montanari

Mostre di trattori e macchine agricole d’epoca – tutto il giorno

A cura di AMAC

Attrezzi civiltà contadina – tutto il giorno

A cura di Roberto Alberti

PALAZZO DUCALE – Pratone

Ass. Lupino del Gigante – tutto il giorno

esposizione di cani

RARA AVIS – tutto il giorno

mostra mercato di animali da cortile e domestici

a cura di AERAV

PALAZZO DUCALE – Cortile interno

Mostra micologica – tutto il giorno

A cura di Gruppo Micologico R. Franchi di Reggio Emilia

Mostra dei peperoncini piccanti – tutto il giorno

A cura di AISPES

PIAZZA GARIBALDI – Chiesa della Concezione

Apertura straordinaria – dalle 9.00 alle 18.00

PALAZZO DUCALE – ritrovo ingresso

Antichi conventi e confraternite: un percorso nella storia – ore 10.30

Apertura straordinaria degli antichi conventi a cura di Fiorello Tagliavini

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Pigiatura dell’uva e torchiatura delle graspe – ore 18.00

Dimostrazioni a cura di Marino Alessandri

Cottura del mosto per la produzione dell’aceto balsamico

Dimostrazioni a cura di Avio Zecchetti della Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale

VIA PRAMPOLINI – VIA SAN FRANCESCO – PIAZZA VITTORIO VENETO – VIA PEGOLOTTI – VIA BECCARIA – PIAZZA I MAGGIO – VIA MARTIRI DI BELFIORE

Bric à Brac, il mercatino del tempo perduto

Oggetti del passato e da collezionismo, a cura di Armando Nocco.

SABATO 28 SETTEMBRE

PALAZZO DUCALE – Sala del Camino

Breve storia di un paesaggio futuro – ore 10.00

Convegno sulla transizione circolare del paesaggio per una città bella, sana e sensibile a cura dell’Ordine Architetti PPC di Reggio Emilia, con Silvia Ghirelli, Matteo Verzelloni, Anna Lambertini, Laura Punzo.

VIA VOLTURNO – Serra di Villa Minelli-Maiolani

Fiorire – dalle 10.00 alle 12.30

Ascoltare la voce dei fiori per ascoltare se stessi, laboratorio di soul collage per adulti con Francesca Attardo, a cura di Arnia

(costo € 20,00 – prenotazione su whatsapp 349/4290100)

PALAZZO DUCALE – Sale dell’800

Allevatori Custodi – ore 11.00

Inaugurazione mostra con fotografie di Daniele Bigi,

a cura di RARE

PALAZZO DUCALE – Sala dell’Antico Portico

Le razze locali dell’Emilia-Romagna – ore 11.30

presentazione del libro di e con Daniele Bigi e Alessio Zanon,

a cura di RARE

Fattoria Amica – ore 15.00

Come mirare all’autonomia e all’autosufficienza energetica con Giuseppe Alberini, Vincenzo Firetto, Simone Domenico Aspriello, Luigi Villani, Maristella Condurso, Antonello Senni

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Cottura del parmigiano – ore 16.00

Dimostrazione della tecnica tradizionale della cottura del parmigiano reggiano a cura dell’Azienda Agricola “Il Tralcio” di Reggio Emilia

Il mare dell’arcobaleno – ore 16.00

Musical per bambini a cura di Davide Vernia

PIAZZA DELLA REPUBBLICA – Teatro di Mangiafuoco

Il ventaglio della conoscenza – ore 16.30

Teatro di animazione con burattini e pupazzi

con Fantastica Elis

VIA VOLTURNO – Parco di Villa Minelli-Maiolani

A coltivar gli agrumi – ore 16.30

Corso di approfondimento sulla cura e la coltivazione di agrumi in vaso a cura di Paolo Codeluppi, Azienda Agricola “Agricopa” di Guastalla

(Prenotazione obbligatoria alla mail uit@comune.guastalla.re.it – 0522/839763)

CORSO GARIBALDI – Biblioteca Maldotti

La vita (im)mortale dei libri – dalle 16.30 alle 18.30

Cantiere aperto sul restauro cartaceo di un erbario seicentesco e altri volumi

con Giovanni Pagani, progetto a cura di Maria Grazia Gattari

VIA VOLTURNO – Serra di Villa Minelli-Maiolani

Atelier I Melnetti – ore 17.00

Realizzazione di vasi in terra cruda lavorati a secco, per adulti, a cura di “Officina Natura Maestra” di Reggio Emilia

(costo € 30,00 – prenotazione su officina.naturamaestra@gmail.com)

VIA VERDI – Teatro Ruggero Ruggeri

Fitopolis, la città vivente – ore 17.30

Presentazione del libro di e con Stefano Mancuso, Fondatore della neurobiologia vegetale e appassionato divulgatore, intervista a cura di Fabio Bortesi

(Prenotazione obbligatoria alla mail uit@comune.guastalla.re.it – 0522/839763)

DOMENICA 29 SETTEMBRE

PALAZZO DUCALE – Pratone

XXV gara canora fra galli italiani – ore 6.00

a cura di AERAV

PALAZZO DUCALE – Cortile Interno

Custodiamo il Pianeta: ecco come – ore 10.00

Incontro a cura dell’Associazione Agricoltori e Allevatori Custodi

VIA VOLTURNO – Serra di Villa Minelli-Maiolani

Atelier I Melnetti – ore 10.00

Realizzazione di vasi in terra cruda lavorati a secco, per adulti, a cura di “Officina Natura Maestra” di Reggio Emilia

(costo € 30,00 – prenotazione su officina.naturamaestra@gmail.com)

CORSO GARIBALDI – Biblioteca Maldotti

La vita (im)mortale dei libri – dalle 10.00 alle 12.00

Cantiere aperto sul restauro cartaceo di un erbario seicentesco e altri volumi

con Giovanni Pagani, progetto a cura di Maria Grazia Gattari

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Cottura del parmigiano – ore 11.00

Dimostrazione della tecnica tradizionale della cottura del parmigiano reggiano a cura dell’Azienda Agricola “Il Tralcio” di Reggio Emilia

PIAZZA DELLA REPUBBLICA – Teatro di Mangiafuoco

Pippo il merlo pazzo – ore 11.00

Teatro di animazione con burattini e pupazzi

con Compagnia Gari Gari Stik Stuk

PALAZZO DUCALE – Cortile Interno

La cotognata a Cremona: tra cura e voluttà – ore 11.00

Presentazione del libro di e con Michela Bastoni e degustazione di cotognata,

a cura del Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” di Mantova

La pappa buona se la mangia il contadino – ore 12.00

Grani antichi, assaggi e rivelazione

a cura di Andrea Libero Gherpelli Agricoltore Custode e Attore

VIA VOLTURNO – Serra di Villa Minelli-Maiolani

Atelier I Melnetti – ore 14.30

Realizzazione di vasi in terra cruda lavorati a secco, per bambini, a cura di “Officina Natura Maestra” di Reggio Emilia

(costo € 20,00 – prenotazione su officina.naturamaestra@gmail.com)

PALAZZO DUCALE – Cortile Interno

Mustum Ardens – ore 15.00

Torneo fra mostarde della riva destra e sinistra del Po a cura del Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” di Mantova

PIAZZA GARIBALDI – Chiesa della Concezione

Coro di Castellarano – ore 16.30

Coro Città di Castellarano, Marco Guidorizzi direttore

a cura dell’Ass. Serassi

CORSO GARIBALDI – Biblioteca Maldotti

La vita (im)mortale dei libri – dalle 16.30 alle 18.30

Cantiere aperto sul restauro cartaceo di un erbario seicentesco e altri volumi

con Giovanni Pagani, progetto a cura di Maria Grazia Gattari

VIA VOLTURNO – Serra di Villa Minelli-Maiolani

Atelier I Melnetti – ore 17.00

Realizzazione di vasi in terra cruda lavorati a secco, per adulti, a cura di “Officina Natura Maestra” di Reggio Emilia

(costo € 30,00 – prenotazione su officina.naturamaestra@gmail.com)

VIA CATELANI – Esedra cortile palazzo Benatti

Animali, un rapporto privilegiato alla corte dei Gonzaga – ore 17.00

Cani, cavalli, falchi e razze esotiche, conversazioni

a cura di GianCarlo Malacarne

PIAZZA DELLA REPUBBLICA – Teatro di Mangiafuoco

La mosca parapiglia – ore 17.30

Teatro di animazione con burattini e pupazzi

con Burattini e Baracca di Serena Cercignano

PALAZZO DUCALE – Cortile Interno

Palio Di San Lucio – ore 17.30

Tenzone del Parmigiano-Reggiano tra i caseifici dei comuni della Bassa a cura del “Consorzio del Parmigiano Reggiano” di Reggio Emilia

CAMPERISTI sosta 44°55’27.65″N 10°39’10.95″E(4) AA Via U.Foscolo. Camper service, WC Wash, elettricità 3 euro x 12 ore per 6 camper, pista ciclabile, illuminazione, parzialmente ombreggiata con distributore acqua refrigerata gratuita.

INFORMAZIONI

Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi

papguastalla@gmail.com

tel. 331 1260099

www.pianteanimaliperduti.it

Facebook: Piante Animali Perduti Guastalla

Instagram: piante_animali_perduti

UIT Informazione e Accoglienza Turistica

tel. 0522 839763

uit@comune.guastalla.re.it