Modena, Elly Schlein alla Festa dell’Unità

Difesa della sanità pubblica, istruzione dall’asilo all’università, senza dimenticare la formazione professionale, ricerca, lavoro e questione salariale per abbattere sfruttamento e garantire a tutti i lavoratori, giovani compresi, un riconoscimento dignitoso, politica individuale perché l’Italia torni a essere competitiva nel panorama internazionale, diritti sociali e civili per permettere a ogni persona di compiere le scelte di vita nella massima libertà, con servizi e welfare adeguato al mondo di oggi: sono questi i 5 punti per l’Italia che la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein presenterà ai cittadini modenesi domenica 15 settembre, alle ore 21.30, alla Festa dell’Unità provinciale di Modena.

La domenica di Casa Emilia inizierà però dalla mattina quando, alle ore 10.30, si parlerà dell’attualità di Resistenza e Antifascismo come valori fondanti del Partito Democratico, insieme alla presidente della Fondazione Casa Cervi Albertina Soliani, allo storico e assessore alla Cultura del Comune di Carpi Giuliano Albarani, al segretario provinciale e deputato Stefano Vaccari e al segretario provinciale dei Giovani Democratici Matteo Silvestri.

Alle ore 12.15 seguirà il Pranzo antifascista presso il ristorante ‘Modna in tavola’ (su prenotazione chiamando il 353.4722569 o lo 059.826993).

Alle ore 19.30, invece, si discuterà dello stato delle carceri come misura della civiltà di un Paese, insieme al Capogruppo PD Commissione Giustizia della Camera Federico Gianassi, a Gianpaolo Ronsisvalle della Camera Penale di Modena e a Paola Cigarini, del Gruppo Carcere-Città

Alle ore 20.15 sarà poi la volta della presentazione del libro del giornalista Giuliano Giubilei ‘Giovinezza. La guerra e la prigionia di una generazione tradita’. A dialogare con l’autore sul tema del calvario di sangue, morte e prigionia cui Mussolini ha condannato milioni di giovani italiani, sequestrando la loro giovinezza, raccontato da Giubilei attraverso la propria storia familiare, sarà la giornalista Simonetta Fiori.

All’arena spettacoli, dalle ore 21.30 si ride, con lo spettacolo del trio comico Gli Autogol + I Masa, mentre nell’altro punto spettacoli si balla con la Serata latina a cura di staff Florida, Jlatinos e Mas Guaguanco.

Non mancheranno neppure i Diari di viaggio, con la scoperta delle meraviglie dell’Australia, guidati dalle immagini e dalle parole di Luciano Bovina. Infine, all’Arena Giocosa, l’animazione del Club TreEmme. Il giorno seguente, lunedì 16 settembre lo spettacolo di Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli e la presentazione del libro ‘Giacomo Matteotti. L’Italia migliore’.

Si ricorda che la Festa è stata prolungata, e proseguirà quindi anche martedì 17, giovedì 19, venerdì 20, sabato 21, per concludersi infine domenica 22 settembre.