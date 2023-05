Urne aperte anche in 17 capoluoghi

Sono esattamente 793 i Comuni interessati alla tornata elettorale amministrativa che si apre domenica 14 e si chiude alle 15 di lunedì 15 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 28 e 29 maggio. Di questi la gran parte (598) appartengono a Regioni a statuto ordinario e 195 a Regioni a Statuto speciale. Coinvolti 4 milioni e 587.877 elettori (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni. Date diverse, invece, per Sicilia e Sardegna, nelle quali si voterà il 28 e il 29 maggio, con eventuali ballottaggi l’11 e 12 giugno.

Ben 17 i capoluoghi di provincia che sceglieranno il nuovo sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale: Ancona, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso e Vicenza. Tra questi ce ne sono sette che superano i 100mila abitanti: Ancona, l’unico capoluogo di regione interessato dalle elezioni, Catania, Brescia, Latina, Siracusa, Terni e Vicenza.

Il comune più piccolo alle elezioni è Castelmagno (CN), che conta solo 87 abitanti e 50 aventi diritto al voto. In questa tornata ci sono municipi che andranno per la prima volta al voto: si tratta di Moransengo-Tonengo (Asti) e Bardello con Malgesso e Bregnano (Varese).

Per quanto riguarda la popolazione, la maggioranza dei comuni interessati (683) è al di sotto dei 15 mila abitanti. In questo caso le modalità di voto stabiliscono che l’elezione avvenga sempre al primo turno, per cui viene eletto il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti, senza che sia necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta (il 50 per cento più uno dei voti totali).