Scoppio in centrale idroelettrica nel Bolognese: 4 morti, 5 feriti e 3 dispersi (VIDEO)

Un’esplosione si è verificata attorno alle 15 in una centrale idroelettrica dell’Enel nel bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese, al confine con la Toscana. Poco prima delle 18, la Prefettura diffuso un primo tragico bilancio, che parla di 4 morti, 5 feriti e 3 dispersi. Sono ancora in corso le ricerche, sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco – una settantina provenienti da Bologna, Pavullo e Ravenna Pavullo e Bologna – almeno cinque ambulanze, un’automedica e in volo si sono alzati tre elisoccorso.

Enel sta compiendo verifiche con il proprio personale degli uffici locali per accertare cosa sia accaduto. I tecnici, a quanto si è appreso, sono in contatto con la centrale e accertamenti vengono compiuti anche con Enel Green power che all’interno del Gruppo Enel gestisce e sviluppa attività di generazione di energia da fonti rinnovabili a livello globale. Al momento non sono ancora disponibili dettagli sull’incidente.

«Pare sia scoppiato un incendio al piano meno nove, la centrale è tutta sotto il livello del lago a circa 30 metri profondità», ha detto Marco Masinara, sindaco di Camugnano, a proposito dell’esplosione alla centrale idroelettrica del Lago di Suviana. Secondo le prime, ancora parziali, informazioni, «stavano facendo dei lavori alle turbine, dentro c’ è il personale. Mi hanno riferito che stanno provando a entrare i vigili del fuoco ma stanno avendo difficoltà».

❌#Bologna, #esplosione nel primo pomeriggio di #oggi in una centrale idroelettrica semi-sommersa a Bargi, nei pressi del lago di Suviana: soccorsi 3 operai feriti, #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di ricerca di possibili dispersi. Intervento in corso [#9aprile 16:30] pic.twitter.com/EsT20o16lM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 9, 2024

Esplosione alla centrale del Bacino di Suviana, Petitti: “Vicina a lavoratori e istituzioni locali”. “Seguo con preoccupazione e ansia le notizie che arrivano dal bacino di Suviana, sull’Appennino bolognese, dove una grave esplosione nella più grande centrale idroelettrica dell’Emilia-Romagna ha provocato feriti e dispersi fra i lavoratori. Sono vicina alle istituzioni locali, al sindaco della Città Metropolitana di Bologna, ai lavoratori e a tutti i soccorritori impegnati nello spegnimento dell’incendio, nel dare sollievo ai feriti e nel cercare i dispersi”. Questa la dichiarazione di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Dichiarazione del sottosegretario al ministero dell’Interno Prisco: “Il sottosegretario Prisco segue costantemente la situazione determinata dall’esplosione avvenuta questo pomeriggio nella centrale idroelettrica del lago di Suviana, nel bolognese.

“Sono in contatto con vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per gli aggiornamenti con il comandante di Bologna che ho sentito al telefono per gli aggiornamenti sugli interventi di soccorso, che al momento sono operati da squadre provenienti dall’Emilia Romagna e dalla Toscana al livello -7 dell’impianto della centrale idroelettrica. Al momento la situazione è ancora in evoluzione, con I Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio e nella ricerca dei dispersi”. E’ quanto afferma il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore: “Una terribile tragedia che ha colpito il nostro territorio. Sto seguendo con apprensione le notizie che vengono dal luogo dell’incidente verso cui, in questi minuti, mi sto dirigendo insieme al Prefetto. Siamo in stretto contatto con chi coordina le operazioni di soccorso e le amministrazioni della zona”.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: “Seguiamo con estrema preoccupazione le notizie provenienti da Suviana. Sono in stretto contatto col sindaco di Camugnano e il Comandante dei Vigli del Fuoco. La vicepresidente Irene Priolo sta raggiungendo il luogo dell’esplosione. Abbiamo attivato le strutture di Protezione Civile, a disposizione dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di salvataggio”.