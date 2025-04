Piena del fiume Po in transito in Emilia, livelli al di sopra della “soglia rossa”

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta rossa per criticità idraulica valida per l’intera giornata di venerdì 18 aprile per il settore H2 del territorio regionale, ovvero per le zone di pianura – in particolare quelle rivierasche – delle province di Piacenza e Parma.

Nella mattinata di venerdì, il Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs) ha constatato che, come previsto, i livelli di piena del fiume Po sono al di sopra della cosiddetta “soglia rossa” e stanno transitando da Piacenza. Il colmo nella zona di Boretto (in provincia di Reggio) e Casalmaggiore (in provincia di Cremona, in Lombardia) è previsto per le prime ore della notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile.

Nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 15, sarà convocata una nuova riunione del Ccs che comunicherà dati più precisi sull’evoluzione della situazione.