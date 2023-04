Pasqua, traffico sulle autostrade. Il meteo: freddo e tempo instabile

Per le vacanze si mettono in viaggio 15 milioni di automobilisti. Lo ha detto l’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, aggiungendo che in questi giorni di vacanza per molti saranno rimossi quasi tutti i 300 cantieri sulla rete Aspi, compresi i 40 ad alto impatto sul traffico. Tomasi ha anche annunciato l’apertura al pubblico di un Safety Point nell’area Casilina Est: si tratta di un punto di ascolto per gli automobilisti e di contatto co la polizia “per aumentare la nostra sicurezza – spiega -. Più del 60% degli incidenti mortali si deve a distrazioni al volante o comportamenti che non rispettano le regole stradali”.

E il traffico è già molto intenso dal primo pomeriggio di venerdì 7, con peggioramento col passare delle ore, in uscita dalle grandi città e in direzione di mare, laghi e montagna.

Anche il sabato si prevede traffico molto intenso quasi ovunque per lo meno fino a metà giornata, poi la situazione dovrebbe tranquillizzarsi.

Per quanto riguarda il meteo venerdì ci sarà qualche pioggia sulle pianure del Nord-Ovest e Liguria con locali nevicate sulle Alpi, ma questa perturbazione sabato si sposterà rapidamente verso le regioni centro-meridionali. Mentre domenica e lunedì instabilità e temporali interesseranno, specie nel pomeriggio, il Nord-Est, l’Appennino e il Centrosud Italia; sole altrove.