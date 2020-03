Emergenza Coronavirus, il punto della Protezione Civile: in Italia quasi 1.700 contagi

Conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus del capo del dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e del direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Giovanni Rezza.

Alle ore 18 di domenica primo marzo in Italia sono 1.694 i casi accertati di persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-19: 984 in Lombardia, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 13 in Toscana, 25 nelle Marche, 6 in Friuli Venezia Giulia, 6 nel Lazio, 9 in Sicilia, 3 in Puglia, 5 in Abruzzo, 2 in Umbria, uno in Calabria e uno nella Provincia autonoma di Bolzano.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 639, 140 sono in terapia intensiva, mentre 798 si trovano in isolamento domiciliare. Ad oggi 83 persone sono guarite dopo aver contratto la malattia. I deceduti sono complessivamente 34: un numero, tuttavia, che potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto superiore di sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso per ciascun caso.