Coopselios, bilancio 2018: crescono valore della produzione (+4,79%) e utili (+3,36%)

Si è svolta venerdì 21 giugno 2019, presso il Forum Monzani di Modena, l’Assemblea Generale dei Soci Coopselios. L’Assemblea è stata l’occasione per presentare a oltre 600 soci e stakeholder intervenuti, i risultati dell’esercizio 2018, le linee e i progetti di sviluppo del Gruppo nei prossimi anni.

Il 2018 ha rappresentato un anno importante, che porta a termine i grandi cambiamenti profilati nel Piano Strategico 2014-2018.

A livello economico, il 2018 sancisce un notevole consolidamento del patrimonio e del profilo finanziario del Gruppo, confermando la capacità di Coopselios di produrre ricchezza economica, valore sociale e generare innovazione.

Il valore della produzione continua infatti a crescere, raggiungendo i 130,7 milioni di euro, in aumento del 4,79% rispetto al 2017.

Il patrimonio netto fa registrare un aumento del 38% nel triennio 2016-2018, attestandosi a quota 43,91 milioni di euro a conferma della natura intergenerazionale della Cooperativa e della capacità di promuovere innovazione sociale nelle iniziative di interesse generale per i territori in cui operiamo.

Il 2018 si è caratterizzato per un’ulteriore ottimizzazione del portafoglio dei servizi in termini sia di tipologia di gestione e sia di durata residua dei contratti; aumentano, infatti, le iniziative promosse da Coopselios e offerte in accreditamento alla Pubblica Amministrazione, indice della capacità di costruire tra pubblico e privato una partnership che va oltre la fornitura di servizi. Calano le gestioni di breve periodo a favore dei contratti con durata tra 5 e 10 anni, che passano dal 10 al 18% favorendo lo sviluppo del capitale umano ed elevati livelli qualitativi dei servizi offerti. Per offrire risposte sempre più personalizzate, monitoriamo la soddisfazione dei familiari attraverso interviste che indagano i fattori più rilevanti per un adeguato standard qualitativo. A completare il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, alle interviste con utenti e familiari affianchiamo la rilevazione del grado di soddisfazione dei nostri Enti Committenti (5,04 su una scala da 1 a 6) con l’“affidabilità” quale carattere distintivo di Coopselios. Ogni giorno i nostri 3.253 lavoratori si prendono cura direttamente di oltre 6.600 persone in sette regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Liguria, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige) per un totale di 1.981.272 giornate di cura ed educazione erogate, oltre al quotidiano supporto ai familiari che frequentano i servizi.

Investire nel capitale umano è uno dei valori fondanti della Cooperativa che nel 2018 ha erogato ai propri lavoratori, professionisti della cura e dell’educazione, quasi 80.000 ore di formazione tecnica e aggiornamento professionale.

Il 72% è socio con un incremento del 6,4% rispetto al 2017. Importanti i progetti di welfare sociale a sostegno della conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro: gli sportelli sociali, il Piano Sanitario Integrativo, convenzioni, campagne di prevenzione sulla salute. Nel 2018 sono oltre 500.000 euro i benefici economici che il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto ai soci sotto forma di riconoscimento sociale e dividendo sul capitale.

Rilevanti i progetti strategici che ci consentono di creare progettualità a lungo termine, innovazione sociale e una sempre maggiore personalizzazione dei servizi.

A novembre 2018 Coopselios e la Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi hanno stipulato un accordo quadro per l’innovazione, la ricerca e la progettazione nel campo dei servizi educativi in Italia e all’Estero.

Il 2018 è stato inoltre caratterizzato dal consolidamento del Fondo immobiliare Innovazione Salute: lanciato nel 2017, si è sviluppato grazie all’accordo con Cattolica Assicurazioni, investitore di maggioranza e unico player assicurativo. L’operazione immobiliare prevede investimenti fino a 150 milioni di euro offrendo in questo modo ampie prospettive di sviluppo e occupazione a soci e lavoratori di Coopselios.

Rispetto al tema dell’innovazione nei servizi, da segnalare il Centro Polifunzionale Nuova Oti di Sorbolo, in provincia di Parma, che testimonia il nuovo modello di servizio offerto, attraverso un’attività di consulenza, orientamento e un approccio più globale all’accoglienza e alla presa in carico dell’intera famiglia e non solo dell’anziano fragile. Il 73% dei progetti di inserimento nella Residenza è finalizzato al rientro al domicilio, con l’attivazione di servizi a supporto della domiciliarità.

Il 2018 è stato chiuso con:

3.253 occupati

1.981.272 giornate di assistenza erogate

Valore della produzione 130,7 milioni di euro

+4,79% rispetto al 2017

Utile 2,6 milioni di euro +3,36% rispetto al 2017

Patrimonio netto 43,91 milioni di euro +38% nel triennio 2016-2018

Ore di formazione 79.128

Il riconoscimento del premio Innovatori Responsabili, della Regione Emilia Romagna, per il progetto Fondo Solidale per le Malattie Lunghe

