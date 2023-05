Bomba d’acqua e grandine si abbatte su Pavullo: strade inondate (video)

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, sull’Alto Appennino modenese, in particolare su Pavullo nel Frignano.

Il video riprende la strada statale, la via Giardini, l’arteria principale che attraversa il paese, che in pochi attimi si è trasformata in torrente ricevendo acqua e fango scesi con violenza dalla parte alta di Pavullo – quella dove si trova anche l’ospedale – che è particolarmente ripida (la foto si riferisce a via Liguria, sullo sfondo l’ospedale). La rete fognaria non ha evidentemente retto e l’acqua ha finito anche per invadere via Giardini.