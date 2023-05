Ballottaggi. Schlein: una sconfitta netta, c’è ancora vento di destra

“È una sconfitta netta. Sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento a favore delle destre è ancora forte”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all’uscita dal lungo confronto tenuto dalla segreteria del Pd. “Il fatto che il Pd sia il primo partito non consola – ha aggiunto -. Non si cambia in due mesi, serve tempo più lungo e da soli non si vince, ma bisogna costruire un campo alternativo alla destra che sia credibile”.

“Nei capoluoghi è andata male, è andata meglio nei comuni medi”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al termine della segreteria nazionale del partito convocata dopo i risultati delle elezioni Amministrative.

“Ringraziamo comunque tutti coloro che si sono spesi con generosità in queste elezioni. Sapevamo che sarebbe stato difficile, è andata male nei capoluoghi, meglio nei comuni medi”, ha proseguito Schlein. “Sentiamo la responsabilità di costruzione di un campo che contenda la vittoria alla destra, ma non è una responsabilità solo del Partito Democratico”, ha aggiunto.

Il centrodestra ha tronfato ai ballottaggi di questo turno di amministrative, è tornato alla vittoria Toscana, nelle Marche ad Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si è affermato anche a Brindisi.

Bene anche in Sicilia, dove vince a Catania, va al ballottaggio a Siracusa, mentre a Ragusa vince un civico.

Il Pd conquista solo Vicenza e tiene Trapani, tanto che la leader Elly Schlein riconosce la sconfitta netta. I 5 stelle riflettono e a caldo non spendono parole per commentare il risultato.

La premier Meloni: “Complimenti ai sindaci, il centrodestra ha confermato sua forza. Ora stabilità e crescita, avanti con il programma di riforme”.