Salvini: mai un governo con il Pd. E il M5S deve rispettare il voto

Lo ha detto il segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini: "Quello che Di Maio giudica un danno, il centrodesta unito, è quello che gli elettori hanno premiato conil voto il 4 marzo: chiedo al Movimento 5 Stelle di avere rispetto per gli elettori". Salvini, in tour elettorale nel Molise ha anche aggiunto che la tornata delle regionali rappresenta un test a livello nazionale. E "se gli altri fossero come noi il governo sarebbe in piedi già da alcune settimane, invece, quasi da tutte le parti, bisticci, veti, polemiche, esclusioni, preclusioni, cose che noi non facciamo.

L'unico no che io dico, per serietà e rispetto degli elettori è qualunque governo con il Partito Democratico. Dal livello locale a quello nazionale vogliamo fare l'esatto contrario di quello che hanno fatto loro. Sarebbe quanto meno incoerente andarci a governare insieme".







Ultimo aggiornamento: 16/04/18