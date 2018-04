Salvini: Pd e M5S, zero possibilità. Il leader della Lega: non lascio Berlusconi

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in Friuli Venezia Giulia: "I giornali dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra".



E ha aggiunto: "Lasciare Berlusconi non è l’unica strada per fare il governo – ha proseguito il leader del Carroccio – non cedo a veti, controveti e capricci. Il Centrodestra ha vinto con un programma comune e siamo ben disponibili a dialogare con i secondi arrivati ma non coi terzi”. “Se Mattarella regala agli italiani una settimana di telenovela su Renzi e Di Maio non so cosa possono scrivere i giornali per una settimana e così riempiono le pagine con ipotesi non vere che ci riguardano". Infine: "Le percentuali di un governo tra Pd e Cinquestelle sono pari a zero. E' un accordo contro natura e soprattutto una presa in giro agli italiani. Fossi un elettore dei Cinquestelle avrei o problemi o vergogna: però ognuno fa le proprie scelte".