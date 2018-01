Melanoma, all'anno 1.300 nuovi casi. La gestione in Emilia al top in Italia

La gestione del melanoma in Emilia-Romagna è tra le migliori in Italia: la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è pari all'89%, superiore alla media nazionale (87%) e al quarto posto in Italia nella classifica regionale.Un ottimo risultato, secondo gli esperti, ma migliorabile se si considera che questo valore raggiunge il 92% in Trentino Alto Adige o il 90% in Piemonte e Veneto, e che per il 2017 sono stati stimati ben 1.300 nuovi casi, di cui 700 uomini e 600 donne (dati: Aiom Airtrum 2017), molti dei quali giovani. Il melanoma rappresenta infatti la seconda neoplasia più diffusa tra gli uomini under 50 e la terza tra le donne nella stessa fascia d'età.