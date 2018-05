M5S. Di Maio: Lega piegata al cav, al voto

Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio. E strada per il governo sempre più ripida.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, da settimane infatti continua a ribadire che non ci sarà alcun accordo se non verrà coinvolto nelle 'trattative' l'intero centrodestra: "Fino all'ultimo proviamo a mettere insieme un governo, ma gli altri non devono rimanere arroccati sul monte a dire quello mi piace e l'altro no" incalza da Genova. E il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga sottolinea dai microfoni di Radio Capital: "Ci siamo presentati con una coalizione di centrodestra, non cambiamo le carte in tavola".

Infine Salvini avverte che tornare al voto sarebbe solo una perdita di tempo, almeno 2 anni fermi, e il Paese non se lo può permettere: "Non ho più voglia di rispondere a insulti o fantasie - conclude - La proposta è chiara: se si vuole fare il governo si fa e si parte. Se si vuol cominciare a far lavorare il Parlamento, votando le commissioni di Camera e Senato, si fa e si parte. Se si vuole continuare a capricciare e litigare, a fare i bambini arroganti, ognuno fa le sue scelte e proviamo a fare tutto da soli".

Di Maio: Lega piegata a Berlusconi. Subito al voto dice ancora Luigi Di Maio. "La Lega è piegata al cav. Si torni subito al voto", scrive sul suo profilo Twitter il leader del M5s, spiegando che con il Cavaliere "non è possibile alcun governo del cambiamento".