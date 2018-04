Librerie della memoria a Castelnovo Monti

Sabato 7 aprile, alle 11, alla Scuola Media Bismantova di Castelnovo ne’ Monti si svolgerà la consegna dei libri raccolti in occasione della “Giornata della memoria”. La raccolta si è svolta nell’ambito di “Memorie”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 promossa con la collaborazione di Librerie.coop e Doppiozero. La mattinata ospiterà anche l’esperienza di alcuni ragazzi dell’Istituto Superiore Cattaneo-Dall’Aglio appena rientrati dal Viaggio della Memoria ad Auschwitz. Lo scorso 27 gennaio, infatti, in oltre 60 negozi della Cooperativa – dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia – fra cui anche l’ipercoop Po - e in tutte le 37 Librerie.coop soci e i consumatori hanno potuto acquistare i testi indicati come proposte di lettura sul tema, da dieci scrittori che hanno così declinato la loro idea di memoria. Attraverso l’opera dei volontari di Coop Alleanza 3.0 di Anpi, Auser e Istoreco, sono stati raccolti nel distretto Appennino Tresinaro Secchia 153 testi che saranno consegnati per costruire il primo nucleo della “biblioteca della memoria” dell’istituto.

Gli scrittori e i libri suggeriti

I dieci libri sono stati proposti da altrettanti scrittori: Nicola Lagioia, Marco Belpoliti, Sandro Veronesi, Valerio Magrelli, Ermanno Cavazzoni, Eraldo Affinati, Alessandra Sarchi, Maria Nadotti, Grazia Verasani, Nadia Terranova. Tra i titoli anche il “Diario” di Anne Frank, “Se questo è un uomo” di Primo Levi, “I sommersi e i salvati” di Primo Levi, “L'amico ritrovato” di Fred Uhlman, e ancora “L'Istruttoria” di Peter Weiss, “Perché gli altri dimenticano” di Bruno Piazza, “Auschwitz spiegato a mia figlia” di Annette Wieviorka, “Maus” di Art Spiegelman, “Una questione privata” di Beppe Fenoglio e “L'Isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson. Tra i libri raccolti anche “Il bambino con il pigiama a righe” di John Boyne, che per l’occasione è stato stampato dalla casa editrice Bur in un’edizione speciale per Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop e venduto al prezzo simbolico di 4,90 euro.