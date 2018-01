Capitale della Cultura italiana, Reggio tra le finaliste: i punti forti del progetto

Dal Paesaggio storico e naturalistico alla Gastronomia d'eccellenza, dall'Internazionalizzazione al Turismo e ai Protagonisti della letteratura e della scienza di ogni tempo. Il ricco 'Catalogo' propone 'oggetti' quali: il Ducato Estense, il Tricolore e il Parco Innovazione, l'Arena eventi e la grande Danza, le Istituzioni culturali dai Teatri ai Musei e le Biblioteche con i loro Fondi d'Autore alle Fondazioni e i Festival che sperimentano nuove frontiere, offrendo un profilo della città a 360° e intendendo la Cultura anche come fatto antropologico e sociale di ampio respiro. I contenuti della proposta di candidatura di Reggio Emilia a Capitale italiana della Cultura 2020 – progetti che hanno portato, è notizia di questi giorni, a Reggio Emilia già un riconoscimento molto significativo, ovvero accedere alla fase finale di assegnazione del prestigioso riconoscimento e ruolo, che avviene attraverso un Bando del ministero dei beni e delle attività culturali-Turismo (Mibasct) – sono ampi e articolati: spaziano dalla Rigenerazione urbana all'Educazione, dalle Arti e Tecnologie alla Creatività e Innovazione sociale.Dal Paesaggio storico e naturalistico alla Gastronomia d'eccellenza, dall'Internazionalizzazione al Turismo e ai Protagonisti della letteratura e della scienza di ogni tempo. Il ricco 'Catalogo' propone 'oggetti' quali: il Ducato Estense, il Tricolore e il Parco Innovazione, l'Arena eventi e la grande Danza, le Istituzioni culturali dai Teatri ai Musei e le Biblioteche con i loro Fondi d'Autore alle Fondazioni e i Festival che sperimentano nuove frontiere, offrendo un profilo della città a 360° e intendendo la Cultura anche come fatto antropologico e sociale di ampio respiro.

Nella proposta di candidatura, che è alla base delle scelte di selezione sin qui avvenute, Reggio Emilia gioca in sostanza le sue carte, delineando in maniera unitaria, oltre allo sviluppo dell'offerta culturale e artistica in senso stretto, anche quella Way of life, quel modo – tra antico, contemporaneo e futuro - di vivere e di essere della città, del suo territorio, della sua comunità, quale dimensione sociale e culturale in senso esteso: un modo di vivere che è a sua volta espressione culturale riconosciuta di interesse nazionale e internazionale. Un modo di vivere ed essere nel tempo molto italiano, che ha detto e molto continua a dire all'Italia e all'Europa.

Il sindaco: "Progetto ambizioso, continuiamo a investire e a puntare su cultura e sapere". "Quello che candidiamo a progetto per la Capitala italiana della cultura 2020 è un progetto ambizioso – afferma il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi – che tiene assieme aspetti diversi. E' imperniato sulla cultura all'educazione, ma tiene conto dell'innovazione sociale e del recupero di aree dismesse della città. Valorizza l'internazionalizzazione, la creatività e la coesione sociale in un quadro d'assieme. La scelta di presentare la nostra candidatura risponde a un concetto ben preciso di questa Amministrazione: puntare sul sapere, sulla cultura come volano di una serie di occasioni di promozione e di valorizzazione della città. E' un disegno che trova già oggi concretizzazione, almeno in parte, in una serie di azioni ben visibili, che implementeremo e che continueremo a svolgere anche in futuro, sviluppando partnership sul territorio nazionale ma anche all'estero, fra l'altro".

Conto alla rovescia: verdetto il 31 gennaio. Mancano ora pochi giorni alla scelta della città Capitale italiana della Cultura 2020, che verrà selezionata il 16 febbraio 2018: Reggio Emilia, superata la prima fase, è fra le dieci finaliste fra le quali verrà scelta la città vincitrice.

La vincitrice riceverà fino a un milione di euro dal ministero dei Beni e attività culturali-Turismo (Mibact) per realizzare il progetto presentato, oltre all'esclusione dal vincolo del Patto di stabilità dei fondi investiti. Reggio Emilia si contenderà il titolo con le città di Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza e Treviso. Nel 2018 toccherà a Palermo rivestire l'importante riconoscimento, mentre nel 2019 nessuna città potrà candidarsi dal momento che Matera sarà la Capitale europea della Cultura.

Le ragioni generali della candidatura di Reggio Emilia, Città delle Persone. Il motto che da 12 anni accompagna il logo del Comune di Reggio Emilia è 'Città delle Persone', a definire una vocazione e una aspirazione molto precisa: persona e comunità sono alleati per generare benessere. Non esiste a Reggio Emilia una dimensione comunitaria sovrastante quella dei bisogni individuali delle diverse persone così come non esiste una dimensione individuale che prospera a prescindere dal bene comune. Le due polarità viaggiano assieme in una tensione dinamica dove non solo le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere il ruolo di fornitore e garante delle politiche e dei servizi, ma dove il contributo progettuale e operativo dei cittadini è costantemente coltivato, incentivato e praticato. Questo è il "taglio", la "personalità" della proposta di candidatura di Reggio Emilia a Capitale italiana della Cultura 2020.

La Cultura, nuovo driver di sviluppo economico e sociale. Da tempo la città sta ripensando il proprio modello di sviluppo per convertirlo da un'economia produttiva ad un economia della conoscenza, capace di attrarre talenti, professioni ad alta specializzazione e dare concretezza a quella contaminazione tra saperi, esperienza e competenze che possano ambire a ridisegnare alcuni asset di interesse economico cittadino. Cultura e creatività sono individuati come il frame dentro cui rilanciare questa visione. Lo scambio globale, l'innovazione diffusa, I' attrazione di capitale ad "alta conoscenza" possono generare nuove domande di consumo, stili di vita, produzione di nuovi contenuti; allo stesso tempo nuove professioni sono in grado di attivare esperienze multidisciplinari e di spendere progettualità ad alto valore collettivo.

Partendo da una grande visione infrastrutturale, incentrata sulla fermata dell'Alta velocità Mediopadana che pone Reggio Emilia al centro dei flussi nazionali e contemporaneamente connette la città con corridoi e assi europei, e procedendo a un complesso e strutturato disegno di recupero e rigenerazione urbana di un vasto patrimonio storico e architettonico, finalizzato allo sviluppo tecnologico, economico e culturale del territorio, è stato progettato lo sviluppo di nuove progettualità culturali e l'articolazione di quelle già esistenti.

Il progetto di Reggio Emilia in gara. Il Comune di Reggio Emilia ha aderito al Bando per la selezione della Capitale italiana della Cultura 2020 con un progetto che prefigura interventi infrastrutturali in grado di lasciare un segno duraturo e positivo, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e supportato da altri principali attori istituzionali e culturali del territorio: la Provincia di Reggio Emilia, l'Università degli studi di Modena e Reggio, la Camera di Commercio di Reggio Emilia, la Fondazione Manodori, la Diocesi di Reggio Emilia. Si tratta di una occasione storica per Reggio Emilia, che da mesi è al lavoro al fine di arrivare alla scadenza con tutte le carte in regola, per centrare l'obiettivo dichiarato: accrescere la competitività del sistema territoriale locale e delle singole identità che lo compongono, forte dei valori di cui il territorio stesso è espressione.