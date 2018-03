Bonaccini: "Qualunque sia il governo, pretenderemo l'autonomia per la Regione Emilia-Romagna"

Venerdì 9 marzo il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo all'assemblea regionale di Legacoop, è tornato sul tema dell'autonomia – che riguarda anche Veneto e Lombardia – alla luce dell'attuale stallo post-elettorale nell'individuazione del prossimo governo del paese: "Pretendo che il futuro governo e soprattutto il futuro Parlamento non solo non girino le spalle all'Emilia-Romagna, ma concedano il prima possibile una richiesta che è stata discussa, affrontata, scritta insieme a tutte le parti sociali di questa regione"."Io penso – ha aggiunto Bonaccini – che sia venuto il tempo che in questo paese le regioni virtuose, con i conti in ordine e che offrono servizi di qualità debbano per la prima volta venire premiate. Qualsiasi governo ci sarà, l'Emilia-Romagna pretende che l'autonomia diventi il prima possibile un fatto concreto".