Allerta temporali e vento in Emilia: monitorati i fiumi, attenzione su frane

In arrivo temporali e forti raffiche di vento da Nord a Sud. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile in relazione agli effetti di una perturbazione atlantica che da giovedì15 marzo si abbatte sull'Italia. Venerdì potrebbe dare riposo, ma poi si prevedono piogge abbondanti durante il weekend.

Dalle prime ore del mattino ci saranno dunque precipitazioni, anche rovesci di forte intensità, su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni, che si estenderanno dal pomeriggio anche a Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento.

Previsti, inoltre, venti forti con rinforzi di burrasca in particolare lungo le coste.

E in particolare sull'Emilia-Romagna è scattata l'allerta ‘arancione’, di secondo livello, per 24 ore riguarderà i territori delle province di Reggio, Parma, Modena e Bologna. Segnalata criticità idraulica in particolare nei bacini di Enza e Secchia.

Contestualmente per le stesse province e anche per la Romagna scatterà una allerta ‘gialla’ per frane e e piene dei corsi minori.